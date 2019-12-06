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06.12.19 18:26

Наемники "ДНР" до сих пор не вернули тело погибшего офицера спецназа СБУ Каплунова

Террористы "ДНР" до сих пор не вернули тело погибшего сотрудника спецподразделения Центра специальных операций СБУ Дмитрия Каплунова. Украина продолжает переговоры с представителями "ДНР" для возвращения семье тела погибшего.

Наемники "ДНР" до сих пор не вернули тело погибшего офицера спецназа СБУ Каплунова

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По разным причинам несколько раз переговоры срывались, несмотря на привлечение к ним представителей авторитетных международных организаций. Украинская сторона еще 2 декабря официально обратилась через представителя Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК) и СММ ОБСЕ к представителям "ДНР" о передаче тела военнослужащего. Он погиб во время выполнения боевого задания в так называемой серой зоне.

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"Наша страна соглашалась на все условия, выдвинутые представителями "ДНР", но тело Дмитрия сих пор не возвращено. Сейчас переговоры продолжаются и мы верим, что семья в ближайшие дни получит возможность попрощаться с родным", - говорится в сообщении.

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Напоминаем, 1 декабря во время выполнения боевого задания погибли два бойца спецподразделения Центра специальных операций СБУ Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов.

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