Враг с начала суток 6 декабря совершил 10 обстрелов. Травмирован 1 украинский воин, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.
В вечерней сводке отмечается: "5 обстрелов позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
дважды неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
трижды возле Луганского - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил также 5 обстрелов укреплений Объединенных сил:
дважды вблизи Авдеевки - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
у Водяного и Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
неподалеку Николаевки - с станковых противотанковых гранатометов.
6 декабря, боевое травмирования получил один военнослужащий Объединенных сил".