Нацкорпус посетил ряд приемных нардепов из партии "Слуга народа" с требованием остановить распродажу украинской земли

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Telegram-канале "Национального корпуса".

Протесты партии прошли одновременно в 10 городах Украины и во Львовской области. В частности, это: Ивано-Франковск, Ровно, Запорожье, Харьков, Сумы, Винница, Конотоп, Кропивницкий и Одесса. Активисты пришли в приемные местных депутатов из ЗеКоманды с плакатами "Нет капитуляции", "Защитим украинскую землю", а также - мешками земли, символизирующие пролитую за родную землю кровь украинских военных.

Нардепам Национальный корпус передал свои требования о недопустимости снятия моратория на продажу сельскохозяйственной земли в интересах отдельных олигархов и иностранных компаний.

"Мы выразили наши требования о недопустимости отмены моратория на продажу земли в нынешних сложных условиях войны и экономической нестабильности. Также мы призвали "слуг народа" не сдавать страну транснациональным корпорациям путем разбазаривания украинской земли и не голосовать за законопроект об открытии земельного рынка во 2 чтении", - сообщили в Национальном Корпусе.

Заметим, что в некоторых городах активистам так и не удалось пообщаться с народными избранниками, ведь, несмотря на рабочий день, в приемных никого не оказалось. При этом патриоты отметили, что отдельные представители команды президента сейчас обслуживают бизнес-интересы американского трейдера Джорджа Сороса и именно поэтому лоббируют ликвидацию моратория на продажу украинской земли.

Также напомним, что 4 декабря 2019 в Киеве под стенами ВРУ прошла акция аграриев, которые выступили против открытия рынка земли в Украине. Возглавили акцию представители так называемого Объединенного штаба защиты украинской земли, в который также входят члены Нацкорпуса.