Глава СБУ Баканов обсудил с чиновниками США предстоящую "нормандскую встречу"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Стороны обсудили встречу в "нормандском формате", которая должна состояться 9 декабря в Париже.

"Украинская сторона активно готовится к встрече в нормандской формате. Мы имеем четкую позицию для переговоров", - подчеркнул Иван Баканов.

Кроме того, они обсудили вопросы реализации запланированной реформы СБУ.

Во встрече приняли участие заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент и временный поверенный в делах США в Украине посол Уильям Тейлор.

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