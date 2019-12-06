Посольство Великобритании поздравило Вооруженные силы Украины с профессиональным праздником

Поздравление размещено на странице посольства Великобритании в Украине в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Посольство Великобритании в Украине поздравляет военнослужащих Вооруженных Сил Украины с профессиональным праздником. Великобритания неизменно поддерживает независимость суверенитет и территориальную целостность Украины", - сказано в сообщении.

В посольстве напомнили, что продолжают оказывать Вооруженным Силам Украины поддержку через миссию Orbital, в рамках которой проводят тренировки оборонного характера.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский на Донбассе: перед встречей в "нормандском формате" я убедился, что наша армия готова к любому развитию ситуации. ФОТОрепортаж

"Великобритания считает за честь работать рядом с такими смелыми военнослужащими и надеется на сохранение тесных связей в будущем", - добавили в посольстве.