Харьковский курсант Быченко, который отвел от населенных пунктов падающий учебный самолет, награжден орденом "За мужество" III степени

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

В начале июля этого года Алексей отличился героическим поступком, когда отвел от населенных пунктов самолет, у которого остановился двигатель и он начал падать, а сам катапультировался с критически малой высоты.

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Награду курсанту вручили во время торжественных мероприятий ко Дню Вооруженных Сил Украины.

Напомним, 2 июля на территории Чугуевского военного аэродрома во время учебных полетов упал самолет Л-39. В частности, по данным Минобороны, возникла нештатная ситуация, о которой пилот сообщил руководству полетов, и было принято решение о катапультировании. После катапультирования и приземления курсант самостоятельно вышел на связь и сообщил, что состояние его здоровья удовлетворительное. Упавший в поле самолет загорелся. По предварительным данным, падение произошло из-за отказа двигателя.

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