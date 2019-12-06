В оперативном командовании "Восток" запретили использовать полученные от волонтеров автомобили, - приказ штаба ООС. ДОКУМЕНТ

Подтверждающий это документ опубликовал в Фейсбуке ветеран 93-й бригады Дмитрий Филин, информирует Цензор.НЕТ.

"С 30.10.2019 категорически запрещаю эксплуатацию в войсках оперативного командования "Восток" всех транспортных средств, предоставленных в качестве благотворительной (волонтерской) помощи, которые не поставлены на учет и не введены в эксплуатацию, а также транспортных средств, которые временно учтены (зарегистрированы) в подразделениях военной инспекции безопасности дорожного движения Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины с правом использования в районе ООС", - гласит текст документа.

Документ подписан именем полковника Александра Нестеренко – командующего войсками оперативного командования "Восток" ВСУ.

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В документе указано, что это решение принято во исполнение требований начальника Генштаба – Главнокомандующего ВСУ, определенных на служебном совещании 18 октября 2019 года.

Кроме того, в нем командирам воинских частей приказано провести с личным составом занятия, посвященные безопасности дорожного движения и донести до личного состава, что нарушение правил ПДД и управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения несет за собой ответственность.

Подлинность документа Цензор.НЕТ подтвердил еще один источник в ВСУ.

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