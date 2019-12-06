Фура с партией контрабандных сигарет стоимостью 5 млн грн задержана на Волыни, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что житель соседней страны организовал механизм контрабанды сигарет на территорию Украины. Он скрывал табачные изделия среди грузов, ввозимых в нашу страну в адрес предприятия, которое является одним из крупнейших поставщиков сырья для изготовления мебели.
В ходе операции правоохранители остановили в Турийском районе Волыни фуру, которая въехала в Украину через пункт пропуска "Городище" Ривненской области. По документам водитель перемещал груз деревостружних плит. При осмотре автомобиля сотрудники СБУ обнаружили 130 тыс. пачек сигарет иностранного производства, скрытых в полостях, специально оборудованных среди груза.
По предварительной оценке, стоимость выявленных табачных изделий составляет более 5 млн гривен.
По информации спецслужбы сигареты транзитом через нашу страну дельцы планировали переправить в страны ЕС. Продолжаются следственно-оперативные действия по ст. 204 Уголовного кодекса Украины, для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к контрабандной деятельности.