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06.12.19 21:46

В Богдановке демонтировали последние фортификационные сооружения, - ООС

На участке разведения №3 в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области закончился демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения.

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Об этом сообщили в пресс-службе штаба Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"На участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, сегодня, в 12.00 закончились практические меры демонтажа фортификационных сооружений и других объектов военного назначения", - сказано в сообщении.

В штабе указали, что всего было демонтировано 10 блиндажей и 28 вспомогательных сооружений. Кроме того, спасатели изъяли 244 взрывоопасных предмета.

"Завтра начнется верификация представителями СММ ОБСЕ результатов завершения процесса разведения сил и средств", - добавили в пресс-службе.

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