Во время живого общения с Путиным хочу увидеть готовность прекратить войну, - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире Свободы слова с Савиком Шустером.
"Самое главное, мне очень важно… Я такой человек, очень sensitive (чувствительный). Мы говорили с президентом Российской Федерации, когда вернули моряков, говорили с ним по телефону, но это телефонный разговор. Я хочу увидеть человека, и я хочу привезти из "норманди" (встреча в Париже в "нормандском формате") понимание и ощущение, что действительно все хотят постепенно закончить эту трагическую войну", - сказал Зеленский.
Глава Украинского государства указал, что он "это точно сможет понять за столом (переговоров)".