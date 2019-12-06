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06.12.19 21:48

Во время живого общения с Путиным хочу увидеть готовность прекратить войну, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что хотел бы во время живого общения с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным увидеть готовность прекратить войну на Донбассе, если она действительно есть.

зеленский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире Свободы слова с Савиком Шустером. 

"Самое главное, мне очень важно… Я такой человек, очень sensitive (чувствительный). Мы говорили с президентом Российской Федерации, когда вернули моряков, говорили с ним по телефону, но это телефонный разговор. Я хочу увидеть человека, и я хочу привезти из "норманди" (встреча в Париже в "нормандском формате") понимание и ощущение, что действительно все хотят постепенно закончить эту трагическую войну", - сказал Зеленский.

Глава Украинского государства указал, что он "это точно сможет понять за столом (переговоров)".

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