Выборы - только после деоккупации, - секретарь СНБО Данилов

Об этом он заявил во время встречи с делегацией Комитета Европарламента по иностранным делам во главе с Дэвидом Макаллистер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Данилов подчеркнул, что в настоящее время усилия украинской власти направлены на имплементацию Минских договоренностей. При этом позиция Украины базируется на приоритете принципа территориальной целостности и суверенитета в отношении временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

"Это наши территории, где проживают наши люди. Выборы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей могут быть проведены только после ее деоккупации, и согласно нашему законодательству и стандартам ОБСЕ ", - заявил он.

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Секретарь СНБО Украины отметил важность координации дальнейших действий с институтами и государствами-членами ЕС и поблагодарил Европейский парламент за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Депутаты Европарламента заверили украинскую сторону в беспрекословном поддержке ее территориальной целостности и суверенитета. Они также подчеркнули свой постоянный интерес к ряду вопросов безопасности в этом контексте и в регулярном диалоге с украинскими партнерами.

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Секретарь СНБО Украины отметил, что запланированная на 9 декабря встреча лидеров четырех государств в нормандской формате "является не только наиболее важным событием внешней политики Украины, но и наибольшим приоритетом безопасности повестки дня Европы".