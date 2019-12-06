На саммите "нормандской четверки" предусмотрены двусторонние встречи всех участников, - Зеленский о встрече с Путиным

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время прямого эфира на "Свободе слова с Савиком Шустером".

Отвечая на вопрос о том, планируется ли в Париже его двусторонняя встреча с Путиным, Зеленский сказал: "Да. Все двусторонние встречи будут у всех лидеров".

Президент подчеркнул, что не боится этой встречи, и он такой человек, который хочет результата. "Единственное, из-за чего я могу нервничать, что просто встретились, увиделись и сказали, что да, мы планируем… Я очень не люблю нерезультативность в любых переговорах = это правда. Поэтому это единственное, чего я боюсь", - сказал он.

По словам главы государства, ему нечего бояться, потому что он "президент свободной страны, нормальный порядочный человек".

"Я не продаю нашу страну, никогда, никому, ни за что. Правда на нашей стороне, а когда за твоей спиной правда, народ Украины и действительно желание прекратить войну, ты крепчаешь с каждым днем", - заявил Зеленский.

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