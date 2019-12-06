Венецианская комиссия признала, что делегация РФ может работать в ПАСЕ, - СМИ

Об этом говорится в заключении комиссии, которое получила украинская служба BBC News, информирует Цензор.НЕТ.

"Тогда как по международному праву не только для всех стран, но и для международных организаций существует четкое обязательство не признавать аннексию, явно или скрыто, это не обязательно обязывает Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) не признавать полномочия делегации от страны, осуществившей аннексию", - говорится в заключении.

Окончательное решение о российской делегации должна принять сама ПАСЕ, и здесь могут быть "варианты", говорят в Венецианской комиссии.

При этом Венецианская комиссия отмечает, что аннексия остается незаконным деянием, которое Совет Европы не может признать в любом виде.

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Выборы, организованные на аннексированной территории, не могут быть "лекарством" от незаконности аннексии.

К тому же, добавляют в Венецианской комиссии, такие выборы явно не могут считаться полностью свободными и честными, даже если отражать мнение избирателей.

В комиссии отмечают, что такие выборы являются очередным нарушением международного права, требующим от государства, осуществившего аннексию, не вводить "любые важные институциональные изменения". А взамен - позволять избирателям из аннексированных районов голосовать на выборах в своей законной стране.

Венецианская комиссия также отмечает, что признание ПАСЕ полномочий делегации от страны, которая осуществила аннексию, влияет на скрытое признание аннексии.

Однако, по ее мнению, это не обязательно означает, что ПАСЕ обязана отказать такой делегации.

"Обязанность Парламентской ассамблеи по международному праву не признавать аннексию не обязательно влечет за собой отказ признавать полномочия всей делегации от страны, которая осуществила аннексию", - говорится в заключении Венецианской комиссии.

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Вместо отказа делегации ПАСЕ может задействовать другие варианты реакции, добавляют в комиссии.

В Венецианской комиссии посоветовали ПАСЕ при решении вопроса о том, признавать ли делегацию России, учитывать принцип пропорциональности. В международном праве этот принцип означает поиск баланса между целью, которую хочет достичь международная организация, и ограничениями, которые она может накладывать для этого.

Следует заметить, что вывод Венецианской комиссии касается делегации, сформированной из депутатов, избранных в общенациональном округе, а не от округов непосредственно на оккупированной территории.

В то же время ни один российский депутат, "представляющий" оккупированный Крым в российской Госдуме или Совете Федерации (как, например, "избранная" от Севастополя предательница Наталья Поклонская) в действующую российскую делегацию в ПАСЕ не вошли.

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Россия, Украина и Крым в заключении не упоминаются, однако вывод, очевидно, касается ситуации вокруг крымского полуострова, который Россия оккупировала в 2014 году.

Подавляющее большинство международных организации и стран продолжают официально считать Крым территорией Украины.

В 2014 и 2015 годах из-за оккупации Крыма полномочия российской делегации в ПАСЕ существенно ограничили. В частности, лишили ее права участвовать в заседаниях и голосовать.

Но 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволила делегации России вернуться в ассамблею. 26 июня ПАСЕ 116 голосами (против - 62, воздержались - 15) приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений.

Украинские депутаты заявили, что в знак протеста покидают сессию ассамблеи. 23 сентября украинская делегация в ПАСЕ приняла заявление об отказе от участия в ближайшей сессии. В сентябре Верховная Рада сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ, однако она заявила об отказе участвовать в осенней сессии в знак протеста.

30 сентября в Страсбурге открылась сессия ПАСЕ. На ней неформально присутствовали некоторые члены украинской делегации.