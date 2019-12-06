Минобороны в ближайшие дни утвердит новую структуру ВСУ, которая соответствует стандартам НАТО, - Фролова

Об этом в эфире Громадськго заявила заместитель министра обороны Украины Алина Фролова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы переходим на так называемую j-strucrure, которая соответствует натовским стандартам. Это разграничение функций внутри Вооруженных сил на функции генерирования и применения. То есть условно подразделения, имеющие генерировать, то есть обучать персонал, обеспечивать вооружением, распределяют все это. А есть люди, которые отвечают за применение, то есть те, которые собственно воюют ", - пояснила Фролова.

По ее словам, сейчас все эти функции перемешаны.

Читайте: "В гибридной войне невозможна победа старого типа - поднять флаг над штабом врага", - замглавы Минобороны Фролова

"Такое изменение дает транспарентность процессов, прозрачность. То есть мы понимаем, кто за что отвечает. Кроме того, должность начальника Генштаба будет разделена на два компонента. Она будет разделена на главнокомандующего и на начальника Генерального штаба. Начальник Генштаба отвечать за обеспечение, а главнокомандующий - это главный военный страны ", - рассказала заместитель главы Минобороны.

Фролова отметила, что следующей задачей будет изменение самого министерства, поскольку "структура устарела и не отвечает современным вызовам".

Также читайте: Знание английского для определенных военных должностей планируем сделать обязательным, - замминистра обороны Фролова

По мнениючиновницы на процессы трансформации в армии и министерстве уйдет 2-3 года.