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06.12.19 22:36

"Формула Штайнмайера" будет имплементирована после того, как разоружат незаконные вооруженные формирования на Донбассе, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что украинская сторона на встрече советников лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, РФ) в начале сентября подписала не саму "формулу Штайнмайера", а был согласован ее текст и она будет имплементирована в закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) только после проведения там местных выборов в надлежащих условиях.

"Формула Штайнмайера" будет имплементирована после того, как разоружат незаконные вооруженные формирования на Донбассе, - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"

"Мы подписали не "формулу Штайнмайера", а согласовали текст "формулы Штайнмайера", потому что она будет имплементирована в закон об "особом статусе" (ОРДЛО) только после того, как мы понимаем, если будут выведены все войска, будет разоружение незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях. То есть когда будет безопасность, тогда начнутся выборы, и тогда будет имплементирована "формула Штайнмайера", - сказал Зеленский.

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