На 85% военной помощи от США уже заключены контракты, на операционном уровне "заморозки" не было. - замминистра обороны Фролова

Об этом в эфире hromadske сообщила заместитель министра обороны Украины Алина Фролова, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день помощь, которая идет в пределах финансового года, законтрактовано более чем на 85 процентов. Это та самая, о которой все говорят, что она заморожена. Финансовый год в США - до апреля", - сказала чиновница.

Фролова уточнила, что заключение контракта на какую-то помощь, например, на поставку оснащения, означает, что Украина его уже точно получит.

"Почему я говорю именно о контрактации - потому что если мы говорим о технике и оборудования, мы понимаем, что это несколько лет производства. То есть это не значит, что мы ее прямо сейчас получим. Есть вещи, которые мы получим достаточно быстро, а есть вещи, которые получим за два года, но оплата за них пойдет уже сейчас ", - пояснила она.

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Комментируя ситуацию с приостановкой военной помощи от США, Фролова отметила, что на "операционном уровне заморозки не было".

"Была дискуссия на уровне высшего политического руководства, но все операционные процессы осуществлялись, поскольку официальной какой команды стоп либо не стоп не было, мы ее не почувствовали. Нас абсолютно заверили на уровне Сената, на уровне Конгресса, на уровне Министерства обороны, это технические внутренние вопросы, которыми мы занимаемся, но это не значит, что мы останавливаем помощь ", - рассказала она.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.