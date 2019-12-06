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06.12.19 23:52

У нас есть "другой план" передачи Украине контроля над границей на Донбассе, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у украинской стороны есть свой, "другой план" передачи ей контроля над границей с РФ на Донбассе, но пока он не стал вдаваться в подробности.

У нас есть "другой план" передачи Украине контроля над границей на Донбассе, - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил  в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Я точно буду говорить о границе. У нас, скажу вам честно, другой план по поводу границы, каким образом это передается, как и когда Украина контролирует свою границу с Российской Федерацией", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, хочет ли украинская сторона изменить, по крайней мере, в этой части Минские соглашения, президент сказал: "Честно говоря, не готов сейчас вам отвечать так на этот вопрос".

"Потому что это может повлиять сейчас просто на возможность… кто-то может сорвать просто встречу в "нормандском формате". Я не готов сейчас рисковать возможностью этой важной для Украины встречи", - подчеркнул Зеленский.

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