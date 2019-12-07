Украина остается главным приоритетом для Европарламента и Еврокомиссии, - Макалистер

Об этом он сказал во время совместного брифинга с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ ср ссылкой на Укринформ.

"Украина останется главным приоритетом для Европейского парламента и Европейской комиссии, по крайней мере, на этот срок его существования", - сказал Макалистер, добавив, что "нет никакой другой страны за пределами Европейского Союза, с которой мы имели бы такое ​​тесное сотрудничество".

По его словам, стабильная Украина в интересах Евросоюза.

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"Что касается текущих переговоров, связанных с Соглашением об ассоциации, то чрезвычайно важно усовершенствование координации деятельности в направлении его выполнения и введения, и подъем его на новые более высокие уровни. Потому что политика Брюсселя сформулирована достаточно просто - приблизить Украину как можно ближе к Европейскому Союзу", - сказал Макалистер.

Он добавил, что в Европарламенте готовы помогать правительству и парламенту Украины в этой работе.

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