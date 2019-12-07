Продление закона об особом статусе Донбасса зависит от результатов встречи "нормандской четверки", - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Президент Украины сказал, что готов вносить изменения в Конституцию Украины, но только в рамках децентрализации, и "совсем не боится" повторения ситуации 2015 года, когда после голосования в первом чтении за законопроект тогдашнего президента Петра Порошенко о изменениях в Конституцию в части децентрализации начались столкновения возле Рады и погибли четыре сотрудника Нацгвардии.

Зеленский также напомнил, что так называемый закон об "особом статусе" ОРДЛО есть и действует до 31 декабря. "Продолжать ли этот закон и голосовать в Верховной Раде – это можно только после возвращения из "Норманди". Если мы увидим, что есть какие-то важные шаги навстречу друг другу, то действительно мы будем говорить об этом законе", - указал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы хотим провести местные выборы одновременно на всей территории Украины, в том числе и в ОРДЛО, - Зеленский