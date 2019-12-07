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07.12.19 00:52

"Я в этом готов стоять рядом с ним", - Вакарчук поддержал желание Зеленского "отстоять мир на украинских условиях" на переговорах в Париже

Лидер партии "Голос", народный депутат от одноименной фракции Святослав Вакарчук призвал не политизировать процесс "Нормандии" и заверил в поддержке президента Украины Владимира Зеленского,

вакарчук

Как передает Цензор.НЕТ об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером"

"Сегодня наша задача - не политизировать процесс "Нормандии", а еще раз сказать президенту, что мы поддерживаем его желание отстоять мир на украинских условиях. Я в этом готов стоять рядом с ним. И весь украинский народ готов стоять рядом с ним", - сказал Вакарчук.

По его словам, украинцы поймут только ту позицию, которая действительно будет отвечать интересам Украины.

Он подчеркнул, что в первую очередь необходимо прекратить стрельбу, затем обменяться заложниками. "И только после этого - начало разговоров о каких-либо политических пунктах".

"Все остальное - ловушка для Украины, с которой будет очень сложно выйти. И вот это заставит людей выходить уже на протест", - подытожил политик.

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