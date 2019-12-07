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07.12.19 01:27

После вывода иностранных войск и ликвидации незаконных формирований на Донбассе мы сможем говорить об амнистии, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что об амнистии тех людей на Донбассе, у которых нет на руках крови за время войны, можно будет говорить после реального прогресса в урегулировании ситуации, вывода незаконных вооруженных формирований и появления возможности проведения местных выборов на оккупированных территориях.

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Как передает Цензор.НЕТ,  такое заявление Зеленский сделал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Закон об амнистии был проголосован в Верховной Раде Украины несколько лет назад, он просто не был подписан. Поэтому если мы увидим после "норманди" (встречи лидеров Украины, Германии, Франции и РФ в Париже), что у нас есть возможность, выводятся войска, незаконные вооруженные формирования, если у нас действительно будет безопасность на той территории, если у нас появится возможность проводить выборы, мы будем говорить об амнистии, амнистии людей, у которых нет рук в крови", - сказал он.

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