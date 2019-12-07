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07.12.19 08:16

Враг за сутки 14 раз атаковал позиции ОС: травмированы 2 украинских воина

Вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего боевые травмы получили два военнослужащих Объединенных сил.

Враг за сутки 14 раз атаковал позиции ОС: травмированы 2 украинских воина

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов:

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксированы 8 вражеских обстрелов:

Вчера, 6 декабря, боевые травмы получили два военнослужащих Объединенных сил.

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С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет, добавили в штабе.

Враг за сутки 14 раз атаковал позиции ОС: травмированы 2 украинских воина 01
Враг за сутки 14 раз атаковал позиции ОС: травмированы 2 украинских воина 02

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