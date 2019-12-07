Враг за сутки 14 раз атаковал позиции ОС: травмированы 2 украинских воина

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов:

дважды вблизи Авдеевки – из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

у Водяного и Павлополя – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

недалеко от Николаевки – из станковых противотанковых гранатометов;

вблизи Новогнатовки – из СПГ и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксированы 8 вражеских обстрелов:

дважды неподалеку от Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

четыре раза возле Луганского – из минометов калибра 82 мм, СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Троицкого – из станковых противотанковых гранатометов;

вблизи Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вчера, 6 декабря, боевые травмы получили два военнослужащих Объединенных сил.

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С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет, добавили в штабе.



