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07.12.19 11:48

Террористы через неделю после гибели отдали тело офицера спецназа СБУ Каплунова

Члены незаконного вооруженного формирования "ДНР" передали украинской стороне тело погибшего в зоне ООС сотрудника спецподразделения Центра специальных операций СБУ Дмитрия Каплунова.

Террористы через неделю после гибели отдали тело офицера спецназа СБУ Каплунова

Об этом сообщил в Фейсбуке народный депутат от партии "Голос", ветеран Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Героя Украины, Полковника Каплунова Дмитрия, передали нам! Спасибо всем, кто приложил усилия!" - написал он.

Костенко предлагает разобраться с тем, каким образом тело погибшего офицера оказалось в руках врагов. "Ибо есть правило: "Запрещается оставлять убитых и раненных товарищей в расположении противника"", пояснил он.

Террористы через неделю после гибели отдали тело офицера спецназа СБУ Каплунова 01

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Двое сотрудников спецподразделения Центра специальных операций СБУ Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов погибли во время выполнения боевого задания в зоне ООС 1 декабря.

6 декабря пресс-центр СБУ сообщил, что террористы до сих пор не вернули тело Дмитрия Каплунова.

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