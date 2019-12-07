Помпео и Лавров после нормандского саммита встретятся, чтобы обсудить Украину, - СМИ

Об этом сообщает со ссылкой на источники в правительстве США издание Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.

Встреча должна состояться в Вашингтоне. Среди вопросов, которые собираются обсудить стороны – ситуация в Украине.

"Госсекретарь США Помпео и министр иностранных дел России Лавров, как ожидается, обсудят такие вопросы, вызывающие разногласия между двумя странами, как Сирия, Украина, Венесуэла и контроль над вооружениями", – рассказал источник.

После переговоров запланирована совместная пресс-конференция.

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