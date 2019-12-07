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07.12.19 13:27

"Мирно мы не договоримся", - в центре Минска протестуют против интеграции с Россией. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Около тысячи человек вышли в Минске на акцию протеста против "углубления интеграции" России и Беларуси. Там проходят 2 несанкционированные акции. Тем временем президент Беларуси Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным.

В центре белорусской столицы проходят 2 акции, не одна из них не была санкционирована властями. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радыё Свабода".

Участники первой акции выстроились в несколько "живых цепей" вдоль пр. Независимости. На вопрос о том, зачем он сегодня вышел в центр Минска, один из протестующих ответил: "Нету сил бояться, пусть бьют, пусть арестовывают. Мирно мы не договоримся".

Мирно мы не договоримся, - в центре Минска протестуют против интеграции с Россией 01Мирно мы не договоримся, - в центре Минска протестуют против интеграции с Россией 02Мирно мы не договоримся, - в центре Минска протестуют против интеграции с Россией 03Мирно мы не договоримся, - в центре Минска протестуют против интеграции с Россией 04

Вторая акция проходит на Октябрьской площади. Там собрались около 1000 человек. Участники протеста попытались подняться на ступени Дворца Республики, однако им преградили путь люди в штатском. Они вытолкали протестующих и журналистов со ступеней.

Мирно мы не договоримся, - в центре Минска протестуют против интеграции с Россией 05Мирно мы не договоримся, - в центре Минска протестуют против интеграции с Россией 06Мирно мы не договоримся, - в центре Минска протестуют против интеграции с Россией 07Мирно мы не договоримся, - в центре Минска протестуют против интеграции с Россией 08

Читайте на Цензор.НЕТ: Медведев - Лукашенко: Любая интеграция - это частичная потеря суверенитета. Не нужно бояться этого.

На площади есть только несколько правоохранителей в формах. В мегафон призывают протестующих разойтись. Во время толкотни с "людьми в штатском" активисты скандировали "Позор", "фашисты", "независимость" и "пусть живет Беларусь".

Мирно мы не договоримся, - в центре Минска протестуют против интеграции с Россией 09

Сегодняшние акции в Минске – самые многочисленные за последние несколько лет.

Мирно мы не договоримся, - в центре Минска протестуют против интеграции с Россией 10

Сегодня же в Сочи запланирована встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Предполагается, что они будут обсуждать "углубление интеграции" в преддверии 20-й годовщины создания "союзного государства" Беларуси и России. Какие именно документы они собираются подписать, не раскрывается.

Также на Цензор.НЕТ: Беларусь не собирается входить в состав любого государства, даже братской России, - Лукашенко (обновлено)

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 5 декабря, что не подпишет документы об интеграции с Россией, которые могут принести вред Беларуси. При этом он отметил, что пока не решен ряд принципиальных вопросов, в частности по газу и нефти.

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