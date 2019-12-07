"Да какое, нах#й, лицо у тебя в крови", - охрана скандальной стройки на Осокорках избила экоактивиста Станиславского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Станиславский написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время фотографирования строительства подстанции для бетонного гетто ПОО, на меня было совершено нападение строительной мафией Аркада. Разбили нос, выбивали телефон, повредили фотоаппарат и угрожали утопить", - написал он.

Станиславский обратился в полицию и зафиксировал побои. Активист утверждает, что теперь охрана пытается сделать его виноватым.

"Вначале мотивация охраны (титушек) была, что я якобы головой бился об ограждение строительства. Потом хотел перелезть через забор (это с фотоаппаратом, штативом и зимней курткой) Вечером новая версия - камни бросал. Но никаких доказательств фото или видео никто не показал", - написал Станиславский.

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"Также были применены методы психологического давления: лежание с разбитым носом на земле (как памятка, кто главный на районе у пацанов), принуждение сидения на холодном песке, попытки силой затолкать на территорию строительства для расправы, угрозы и т.д", добавил он.

Станиславский призвал не приближаться к скандальной стройке, потому что это может быть опасно для жизни.

Речь идет о скандальном строительстве в зеленой зоне на Осокорках. Застройщик "Контактбудсервис", возводящий там ЖК "Патриотика", задолжал городу 65 млн гривен, и Киевсовет еще в январе проголосовал за расторжение договора с ним.

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Местные жители требуют создать здесь ландшафтный экопарк "Осокорки". Между ними и нанятыми застройщиком "титушками" не раз возникали стычки.









