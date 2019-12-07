Один из спасателей, ликвидировавших пожар в одесском колледже, находится в коме

Об этом журналистам сообщила заместитель директора коммунального некоммерческого предприятия "Городская клиническая больница №1" Инга Назимкина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Он остается без сознания, в коме на ноотропной поддержке. У него тяжелая черепно-мозговая травма, множественные ушибы головного мозга, перелом костей черепа", - сказала она.

По данным ГСЧС, аварийно-спасательные работы продолжаются, также ликвидируются очаги тления, которые до сих пор остаются в завалах.

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Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

На данный момент число погибших при пожаре составляет 5 человек, пропавших без вести - 10.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

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