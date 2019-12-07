Опознаны тела двоих человек, погибших при пожаре в одесском колледже, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом стало известно сегодня на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, состоявшемся в Одесской ОГА.

Как сообщил начальник следственного управления регионального главка Нацполиции Сергей Шайхет, в настоящее время под завалами здания обнаружено 4 тела, двое из которых опознаны.

По его словам, это Марина Коваль, работавшая в учреждении секретарем, а также преподаватель математики и информатики Анна Бортюк.

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Он отметил, что в настоящее время продолжается осмотр места происшествия, который начался сутки назад. Уточнены списки людей, находившихся в колледже. Установлено, что в момент пожара в учебном заведении было 35 преподавателей и 176 студентов.

Продолжаются допросы свидетелей. Проводится ряд экспертиз – судебно-медицинская, пожарно-техническая и пр., продолжается следствие.

Напомним, по информации ГСЧС, при пожаре в Одессе погибло 5 человек, 10 считаются пропавшими без вести.

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Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.