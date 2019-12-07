Военные уходят со службы, потому что не видят перспектив карьерного роста, - Минобороны

Об этом заявила в эфире "Громадського" заместитель министра обороны Алина Фролова, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас за эти годы сформировался целый пласт людей, которые прошли войну, которые являются профессиональными воинами. К сожалению, мы не смогли всех их удержать в армии ... Люди говорят о непонимании своего карьерного роста. То есть, они не понимают, что с ними будет завтра, и это очень сильно демотивирует", — рассказала Фролова.

По ее словам, военные не понимают принципов принятия решений о повышении или переводе на другие должности.

"Именно это является задачей, которую нужно решить в первую очередь. То, что называется профессиональная военная карьера — это наша задача номер один", — заверила чиновница.

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По ее данным, 60% сержантов перешли в офицерство, потому что "не понимали своей дальнейшей карьеры". Поэтому в Минобороны планируют доукомплектовать сержантский корпус.

Кроме того, в ведомстве хотят вернуть в армию бывших военнослужащих.

"Недовольство бюрократией, недовольство карьерными перспективами, но лояльность при этом к армии очень велика. И мы можем вернуть многих опытных людей, если мы предоставим им условия, которые дадут им возможность развиваться", — добавила заместитель министра обороны.

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