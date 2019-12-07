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07.12.19 15:38

Двоим людям собираются вручить подозрения в деле о пожаре в одесском колледже

Полиция установила двоих подозреваемых в деле о пожаре в Одесском колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Им готовятся вручить подозрения. Со временем количество подозреваемых может возрасти.

Двоим людям собираются вручить подозрения в деле о пожаре в одесском колледже

Об этом заявил на брифинге заместитель начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Сергей Шайхет, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пока, по результатам уже проведенных следственных действий, готовится сообщение о подозрениях двум лицам. В кратчайшие сроки они будут направлены в прокуратуру Одесской области и после согласования сообщены самим подозреваемым. Однако это только предварительные результаты. В ходе дальнейшего расследования подозреваемых может стать больше", - сказал он.

Шайхет отметил, что в настоящее время правоохранители допросили более 150 человек, назначено более двух десятков судебных экспертиз. Начиная с 5-го декабря непрерывно продолжается осмотр места происшествия.

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Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

На данный момент число погибших при пожаре составляет 5 человек, пропавших без вести - 10.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

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