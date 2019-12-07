У полиции уже есть двое подозреваемых в деле о смертельном пожаре на Троицкой в Одессе

Об этом в ходе брифинга сообщил начальник следственного управления ГУНП в Одесской области Сергей Шайхет, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Думская". По словам правоохранителя, уведомления передадут подозреваемым после согласования в прокуратуре.

"Это — первоочередные подозрения. Я думаю, что в ходе дальнейших следственных действий будет объявлено о подозрении еще нескольким лицам", - сказал Сергей Шайхет.

Имена подозреваемых он не озвучил, ссылаясь на тайну следствия. Всего на данный момент органы досудебного расследования допросили по этому делу более 150 человек, назначено два десятка судебных экспертиз.

"Осмотр места происшествия продолжается беспрерывно, следователи работают посменно, - добавил Шайхет. - Личности двух обнаруженных погибших пока не установлены, у одного без экспертизы невозможно определить даже пол".

Читайте на Цензор.НЕТ: Опознаны тела двоих человек, погибших при пожаре в одесском колледже, - Нацполиция

Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

На данный момент число погибших при пожаре составляет 5 человек, пропавших без вести - 10.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Также на Цензор.НЕТ: Один из спасателей, ликвидировавших пожар в одесском колледже, находится в коме