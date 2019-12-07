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07.12.19 17:55

За месяц хакеры 11 раз атаковали украинское киберпространство, - Данилов

Субъекты национальной системы кибербезопасности за последний месяц отбили 11 кибератак.

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Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил на брифинге по итогам закрытого заседания СНБО, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В частности, атакам подверглись банковская система и официальный веб-сайт президента.

"Субъекты национальной системы кибербезопасности работают в режиме 24/7/365, отражая эти угрозы. Это оружие будущего, и президент Украины уделяет вопросу киберзащиты очень большое внимание. Если мы говорим о диджитализации и цифровизации государства, должны понимать, что эта цифра должна быть защищена", - подчеркнул Данилов.

Он также отметил высокий уровень профессионализма сотрудников служб, ответственных за обеспечение кибербезопасности страны.

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