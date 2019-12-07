Враг дважды применил запрещенные минометы калибра 82 мм на Донбассе, с начала суток потерь нет, - пресс-центр ОС

Как уточняет пресс-служба Объединенных сил, два обстрела укреплений украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - неподалеку от Новолуганского (из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия) и Майорска (из минометов калибра 82 мм), информирует Цензор.НЕТ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Новоселовки Второй (из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов), Широкино (из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия) и Павлополя (из станковых противотанковых гранатометов).

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Отмечается, что в течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

Напомним, вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего боевые травмы получили два военнослужащих Объединенных сил.