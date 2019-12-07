Минские договоренности были приняты пять лет назад и уже требуют уточнений, - Ермак

Об этом в интервью изданию Welt накануне саммита в нормандском формате заявил помощник президента Украины Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Понятно, что Минские договоренности были приняты пять лет назад и они уже требуют уточнений... Сильная сторона нашей переговорной позиции состоит в том, чтобы продемонстрировать миру нашими действиями, что мы действительно хотим мира", - сказал Ермак.

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Он подчеркнул, что в переговорах Киев преследует четкую цель - восстановить суверенитет и целостность украинской территории. Украинская сторона отталкивается именно от этого и надеется, что европейские партнеры - Германия и Франция - будут ее по-прежнему поддерживать.

Тот факт, что саммит после всех отсрочек состоится в скором времени, Ермак назвал успехом для Украины и политики ее президента.

Ермак напомнил, что Зеленский четко заявил, что мир на Донбассе имеет для него высшую ценность, и подчеркнул, что руководство Украинского государства не только словами, но и действиями доказало, что выполняет все обязательства в рамках Минских договоренностей. От российской стороны Украина ждет такой же готовности, пояснил он, добавив, что первым шагом должен стать действенный режим тишины и освобождение всех украинских пленных из российского плена.

Говоря о "формуле Штайнмайера", Ермак заявил, что формула, которая регулирует исключительно условия изменения особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей с временного на постоянный, должна стать частью украинского законодательства.

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Что касается проведения местных выборов, то самым главным, по словам помощника главы государства, является то, что они должны проводиться по законам Украины, которые предусматривают, что выборы "не могут происходить при наличии на территории Украины каких-либо иностранных воинских частей, группировок, техники".