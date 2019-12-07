Подручный бизнесмена Петровского, которого называют криминальным авторитетом Нариком, Арутюнян фигурирует в деле экс-сотрудника ГПУ Щербины

Как говорится в материале Виктории Матолы на LB.ua, Щербина и Шевченко были задержаны после передачи последнему взятки для закрытия уголовного производства в Государственном бюро расследований - как раз накануне финального голосования в парламенте по изменениям в Закон о ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

В материалах дела также есть фамилия директора ГБР Романа Трубы. Правда, доказательств того, что он знал о договоренности Шевченко и Щербины, у следствия нет.

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Щербину подозревают в мошенничестве и пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды в крупных размерах в сговоре с другими лицами.

По версии следствия, это дело началось в августе этого года, когда человек по имени Эмиль Арутюнян (СМИ связывают его с преступными группировками) общался с руководителем компании "Едельбург Девелопмент" Сергеем Кучером и предложил услуги двух человек (в том числе Шевченко), которые могли решить вопрос о закрытии уголовного производства, в котором фигурировала и эта фирма.

Дело, которое якобы Шевченко и Щербина предлагали решить, расследовало управление Государственного бюро расследований в Киеве с 30 мая этого года.

Следователи ГБР установили, что должностные лица прокуратуры Киева, Киевского горсовета, Киевской городской госадминистрации, Департамента ГАСК в Киеве, злоупотребляя своим служебным положением для получения неправомерной выгоды с 2017-го по 2018 год согласовали разрешительные документы о начале строительства и готовности к эксплуатации объектов строительства в Киеве, которые не соответствовали требованиям земельного законодательства, строительных норм, для ООО "Фин-Инвест Менеджмент", ООО "Едельбург Девелопмент", ООО "Окси-К".

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Заметим, что Кучер (руководитель ООО "Едельбург Девелопмент") - это бывший руководитель Инспекции архитектурно-строительного контроля в Киеве. По словам адвокатов Щербины, по Кучеру открыто уголовное производство. Идет ли речь о вышеупомянутом производстве, где фигурирует компания Кучера, или о другом, - они не уточнили.

По данным следствия, впоследствии состоялась встреча представителей фирмы "Едельбург Девелопмент" с Шевченко. Последний, по версии следствия, рассказал обо всем Щербине. И они разработали план якобы получения взятки в размере $140 тыс. Руководству "Едельбург Девелопмент" Шевченко якобы рассказал о близких отношениях Щербины и руководителя ГБР Романа Трубы. Мол, Щербина был руководителем Трубы, когда тот работал в ГПУ, а также якобы причастен к назначению своего подопечного на такую ​​высокую должность.

По неподтвержденной информации, именно Щербина познакомил Трубу с Сергеем Пашинским, который и способствовал избранию его на должность председателя ГБР. "Правой рукой" директора ГБР Щербину назвал президент Владимир Зеленский. Правда, сам Труба отрицает близкие отношения со Щербиной.

По версии следствия, Шевченко договорился с Кучером, что средства будут переданы двумя равными частями и первый "транш" - уже 2 декабря. Так и случилось. В одном из ресторанов столицы якобы состоялась передача $75 тыс. (в черном пакете с надписью Merry Christmas, отметил прокурор во время судебного заседания по избранию меры пресечения Щербине).

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Шевченко якобы пообещал, что дело в отношении компании "Едельбург Девелопмент" будет закрыто "ближе к 31 декабря". И заверил, что смена руководства ГБР на это не повлияет.

После встречи Шевченко обменял полученные средства в нескольких обменниках (чтобы изменить серийные номера купюр) и под вечер пришел в офис юридической компании "Сектор права", где у него проходили встречи с Щербиной. Шевченко передал ему $57 400 (в том же пакете с Merry Christmas, остальные - $ 16 700 - спрятал на шкафу в приемной офиса.

К слову, в компании "Сектор права" с 2015 по 2017 год работал и сам Труба. По информации одного из собеседников LB.ua, считается неким back office ГБР.

"Во время обыска в компании "Сектор права" были выявлены многочисленные записки, а также проекты и копии служебных документов ГБР. А также проекты или копии, которые касаются ГБР по расследований конкретных уголовных производств. И официальные бланки ГБР", - заявил во время заседания прокурор, отмечая, что это свидетельствует об осведомленности Щербины с состоянием отдельных расследований ГБР.

Во время обысков в офисе "Сектора права" и в доме Щербины детективы НАБУ изъяли эти документы, а также денежные средства и оружие. По словам самого Щербины, были изъяты не только $57 400, которые якобы передал Шевченко, а также "полторы тысячи долларов из его кошелька", $37 тыс. фирмы "Сектор права" и 100 тыс. грн - дома).

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Детективы также провели обыски и изъяли средства, которые Шевченко якобы обменял после получения взятки.

В день, когда Щербине выбирали меру пресечения, Роман Труба собрал журналистов в своем кабинете, чтобы объяснить свою позицию по ситуации с его предполагаемым увольнением. Парламент проголосовал в целом законопроект, предусматривающий перезагрузки руководства бюро, а следовательно, на этом посту Труба остается до подписи президента.

На вопрос о задержании Щербины директор ГБР отметил, что ничего о его договоренности не знал. Да и вообще давно с ним не общался.

Труба также отрицал, что тесно общается со Щербиной, как и то, что в последнее является его кумом. Отвечая на вопрос журналиста LB.ua он также отрицал, что передавал Щербине любые документы, касающиеся деятельности ГБР.

"Если бы я знал, что Щербина ведет такие разговоры, я бы отреагировал", - сказал он.

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И связал задержание Щербины с желанием дискредитировать его самого.

"Потому что когда ты уходишь с должности и вынес подозрение куму президента - это одно дело, а когда идешь с историей в $150 тыс. - это совсем другое", - отметил он.

В свою очередь, Щербина во время судебного заседания отметил, что у него были определенные отношения с Трубой, но с 6 ноября с ним не виделся и по указанным уголовным производствам не общался. "В материалах дела нет ни слова, что я кому передам какие-то деньги. Я ни разу не говорил Трубе или Кучеру о передаче любых денег", - сказал он.

Он также отметил, что познакомился с Шевченко в сентябре этого года и даже не имеет его телефона. А $57 400, изъятые при обыске, "были переданы не от Шевченко".

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"То, что Шевченко находится в офисе, где были изъяты деньги, я узнал глубокой ночью. Если Шевченко был в офисе, где находилось еще более 10 человек, включая моего секретаря, четко видели, кто заходит в мой кабинет, во время обыска их можно было допросить и понять, что Шевченко в кабинет не заходил и деньги не передавал, - заявил Щербина. - Я 23 года проработал в прокуратуре и имею репутацию в обществе. Я больше всех заинтересован в объективном следствии и максимально буду способствовать следователем процедурам, буду ходить на допросы".

Игорь Щербина работал руководителем Главного следственного управления Генпрокуратуры в 2014-2015 годах. По его словам, подписывал подозрение Януковичу, Захарченко и другим представителям прежней власти. Кроме того, он был следователем по так называемому "газовому делу" Юлии Тимошенко.

По словам одного из собеседников LB.ua в правоохранительных органах, непосредственное участие Трубы в этом преступлении не установлено. А ждать, пока Щербина встретился бы с директором ГБР правоохранители не могли: обмен купюр сразу после их получения мог разрушить доказательства по делу. И учитывая смену руководства ГБР, победные переговоры были под угрозой срыва.

Напомним, ранее стало известно, что соратник главы ГБР Трубы Щербина пытался продать закрытие дела в ГБР за $150 тыс. Позже в НАБУ подтвердили, что правая рука" Трубы, экс-чиновник ГПУ Щербина задержан на получении $75 тыс. взятки.

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