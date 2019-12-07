Венгрия не будет блокировать вступление Украины в НАТО, если Киев "вернет права" венгерскому меньшинству, - Сийярто

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

В коммюнике внешнеполитического ведомства Венгрии министр заявляет: таким образом эта профессиональная экспертиза якобы доказывает, что языковой закон "противоречит международному праву и обязательствам Украины".

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"Предыдущий президент Украины Петр Порошенко и поддержанные предыдущим парламентом законы (о языке и среднем образовании. - Ред.) хотели положить конец использованию языков меньшинств во всех сферах жизни. Для Венгрии это неприемлемо ", - говорится в заявлении главы МИД Венгрии.

Вместе с тем Петер Сийярто отметил, что правительство его страны имеет определенные надежды на новоизбранного главу Украины Владимира Зеленского.

"Новый президент, новая надежда", - рассуждает он.

Венгерский чиновник повторил обнародованную им же позицию: как только закарпатские венгры "снова получат отобранные у них права", Венгрия, как и раньше, будет поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины, подчеркнул Сийярто.

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Напомним, Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят Верховной Радой VIII созыва 25 апреля. За его принятие проголосовали 278 народных депутатов. Тогдашний президент Петр Порошенко подписал закон 15 мая.

Еще до его принятия Венгрия неоднократно заявляла, что Будапешт будет блокировать переговоры о членстве Украины в НАТО до тех пор, пока Киев будет "ущемлять права национальных меньшинств".

6 декабря Венецианская комиссия обнародовала выводы, согласно которым закон о функционировании украинского языка как государственного следует пересмотреть. Кроме того, Украине следует срочно подготовить закон о национальных меньшинствах.