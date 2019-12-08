Комитет Конгресса США обнародовал конституционное основание для импичмента Трампа

Представители Демократической партии в комитете по вопросам юстиции Палаты представителей Конгресса США обнародовали в субботу, 7 декабря, доклад о конституционных и исторических основаниях для импичмента президента США Дональда Трампа, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В обнародованном документе на 55 страницах члены Демпартии перечислили те конституционные основания, к которым они могут привязать пункты импичмента Трампа. В докладе в частности отмечается: "Импичмент - последний конституционный ответ президенту, который неправильно представляет себя монархом".

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Председатель комитета по вопросам юстиции, демократ Джеррольд Надлер подчеркнул, что импичмент - единственный путь, чтобы привлечь Трампа к ответственности за его поведение. "Президент Трамп злоупотреблял своей властью, предал интересы нашей национальной безопасности и нанес ущерб нашим выборам, и все это - ради собственной выгоды", - заявил Надлер, цитирует агентство новостей Reuters.

"Конституция содержит лишь одно правовое средство в ответ на его противоправное поведение - импичмент", - добавил конгрессмен-демократ.

Доклад составлен по образцу аналогичных документов, представленных 1974 и 1988 годах во время расследований по импичменту президентов Ричарда Никсона и Билла Клинтона, отмечает агентство новостей dpa.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.

3 декабря представители демократической партии США в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса обнародовали отчет о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

Большинство в Палате представителей - у демократов. Если импичмент будет объявлен, вопрос об отстранении президента от должности должен рассмотреть Сенат, где большинство имеют республиканцы.

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