Украина и МВФ достигли договоренности по новой программе сотрудничества, - ОП

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства рассказал о реформах, которые внедряются сейчас в Украине, и обсудил условия новой программы сотрудничества с Фондом. Руководитель МВФ высоко оценила экономические достижения новой власти и прогресс во внедрении реформ правительством под руководством премьер-министра Алексея Гончарука.

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По результатам беседы стороны отметили, что Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности (Staff Level Agreement) о новой программе сотрудничества.

"Наш разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой был очень конструктивным. Рад, что мы нашли полное понимание и наш турборежим получил высокую оценку со стороны МВФ. Благодарен парламенту, правительству и всей нашей команде за неутомимую работу ради Украины. Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом имеет целью ускорить экономический рост, активно искоренять коррупцию и повысить благосостояние каждого украинца", - отметил Владимир Зеленский.

"Нас не устраивают текущие темпы экономического роста, и поэтому для ускорения роста экономики мы совместно с нашими международными партнерами будем продолжать реформы, чтобы догонять наших соседей по уровню экономического развития и благосостояния", - подчеркнул глава государства.

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"Я высоко оценила чрезвычайный прогресс, которого президент Зеленский и его правительство достигли за последние несколько месяцев в продвижении реформ и продолжении обоснованной экономической политики. Я заверила президента в готовности МВФ поддержать политический план власти для макроэкономической стабильности и повышения экономики на уровень высшего, устойчивого и всеобъемлющего роста, в том числе - с новой поддержкой МВФ. Сотрудники МВФ достигли согласия с властью относительно политики поддержки новой трехлетней договоренности в размере 4 миллиардов специальных прав заимствования (SDR) в рамках расширенного фонда МВФ", - подчеркнула Кристалина Георгиева.

Напомним, Миссия МВФ работала в Киеве с 14 по 22 ноября.

15 ноября Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова встретились с миссией Международного валютного фонда в Украине: руководителем миссии Роном ван Роденом и экономистом миссии Габором Пулой.

Они обсудили условия открытия новой программы расширенного финансирования с миссией МВФ в Украине.