Новая программа МВФ означает, что экономика будет расти быстрее, будет больше рабочих мест, высокие зарплаты, - Гончарук

Об этом говорится в официальном сообщении Фонда, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Символично, что Staff-Level Agreement по новой программе поддержки с МВФ мы получили именно в 100 дней правительства. Поддержка таких крупных системных институтов - маркер доверия к стране. А значит, для нас будут дешевые ресурсы - для всего бизнеса и всех украинцев это означает, что экономика будет расти быстрее, будет больше рабочих мест, высокие зарплаты", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

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Глава правительства также добавил, что за последние три месяца, значительно удешевили ресурсы, которые привлекает Украина, потому что ей верят.

"Новая программа с фондом - сигнал для украинского и международного бизнеса, что Украина на базе макроэкономической стабильности ускорит экономический рост. На этом пути мы имеем полную поддержку наших официальных финансовых партнеров", - сказала министр финансов Оксана Маркарова.

Отметим, что согласно размещенному на сайте МВФ заявлению директора-распорядителя по итогам телефонного разговора с Зеленским, соглашение о новой программе сотрудничества должно быть утверждено руководством МВФ и Исполнительным советом.

"Я с удовлетворением отметила, что сотрудники МВФ достигли соглашения с властями относительно политики, лежащей в основе нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд SDR (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования. Это соглашение подлежит утверждению руководством МВФ и утверждению Исполнительным советом, и эффективность соглашения будет зависеть от выполнения ряда предшествующих действий", - говорится в заявлении.

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Кристалина Георгиева также добавила, что они с президентом Украины согласились с тем, что экономический успех страны в решающей степени зависит "от укрепления правопорядка, повышения целостности судебной системы и уменьшения роли корыстных интересов в экономике, и что крайне важно гарантировать успехи, достигнутые в деле очистки банковская система и возместить крупные расходы для налогоплательщиков из банковских решений".