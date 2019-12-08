Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
08.12.19 08:20

Наемники РФ за минувшие сутки 10 раз нарушили перемирие: погиб украинский воин

7 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Наемники РФ за минувшие сутки 10 раз нарушили перемирие: погиб украинский воин

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС, сообщает Цензор.НЕТ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили четыре обстрела:

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано шесть вражеских обстрелов:

7 декабря, во время обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще два защитника получили ранения, один – боевую травму.

Читайте также: Церемония прощания с погибшим на Донбассе Героем Украины Дмитрием Каплуновым пройдет 9 декабря

С начала этих суток российские оккупационные войска один раз обстреляли позиции украинских защитников: неподалеку  от Марьинки враг вел огонь из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь с нашей стороны нет.

Наемники РФ за минувшие сутки 10 раз нарушили перемирие: погиб украинский воин 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100