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08.12.19 09:12

Новая таможня Украины начала свою работу

8 декабря в Украине начала свою работу Новая таможня.

Новая таможня Украины начала свою работу

Об этом сообщает пресс-служба Новой таможни, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что за несколько месяцев до официального запуска Новой таможни был сделан ряд важных шагов:

- сократилось количество региональных таможен с 26 до 16;
- в первом чтении Верховная Рада поддержала переход таможни к одному юридическому лицу;
- принят закон о создании института авторизованных экономических операторов;
- принят закон о режиме общего транзита;
- запущен тестовый портал и колл-центр для жалоб граждан;
- создан калькулятор расчета платежей при таможенном оформлении автомобилей.

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"И это все было сделано до официального начала! Приготовьтесь! Теперь мы стартуем на полную!" - говорится в сообщении.

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