Новая таможня Украины начала свою работу

Об этом сообщает пресс-служба Новой таможни, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что за несколько месяцев до официального запуска Новой таможни был сделан ряд важных шагов:

- сократилось количество региональных таможен с 26 до 16;

- в первом чтении Верховная Рада поддержала переход таможни к одному юридическому лицу;

- принят закон о создании института авторизованных экономических операторов;

- принят закон о режиме общего транзита;

- запущен тестовый портал и колл-центр для жалоб граждан;

- создан калькулятор расчета платежей при таможенном оформлении автомобилей.

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"И это все было сделано до официального начала! Приготовьтесь! Теперь мы стартуем на полную!" - говорится в сообщении.