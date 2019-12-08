Зеленский едет в Париж с желанием победы и абсолютно украинской повесткой дня, - Кулеба

Об этом написал вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Я не знаю сценарии, которые обсуждал и утвердил СНБО, так как не являюсь его членом. Но я точно знаю, что президент Владимир Зеленский едет в Париж с реальным желанием победы и абсолютно украинским повесткой дня", - отметил он..

По мнению Кулебы, сам факт нормандской встречи - это достижение.

"Украинский президент едет туда защищать украинский интерес. Он обещал людям мир. Он борется за него. И из того, что я видел и знаю, он борется за мир на украинских условиях. Поэтому сейчас Зеленского и всю нашу делегацию стоит поддержать", - добавил Кулеба.

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"В понедельник будет попытка сделать шаг в сторону возвращения (Донбасса и Крыма. - Ред.). Перед Зеленским будет сидеть Путин - машина, в которой нет оппозиции, общественного мнения и ценности человеческой жизни, и которую раздражает сам факт нашего существования. Очень сложно выдерживать такой диалог. Но насколько я знаю, Зеленский готовится выдержать его и навязать свой.

Сейчас всем сложно. Мы можем иметь разные мнения по развитию страны, но сейчас я бы все это отложил в сторону. Переживем понедельник, тогда посмотрим", - резюмировал вице-премьер-министр.