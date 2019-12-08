"Червоні лінії для Зе": на Майдане состоялось вече в преддверии встречи Зеленского и Путина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Призываем всех украинцев, все государственные политические силы, общественные организации 8 декабря в 13:00 выйти на Майдан Независимости чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину. Вместе - к победе!" - говорится на странице мероприятия в фейсбуке.
Фото/видео - Олег Богачук
В обращении организаторов отмечены следующие требования:
- Никаких компромиссов по унитарному государству и никакой федерализации.
- Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса.
- Никаких политических действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации. В частности, вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей.
- Никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украину.
- Никакого прекращения международных судебных процессов против России.