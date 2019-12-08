"Червоні лінії для Зе": на Майдане состоялось вече в преддверии встречи Зеленского и Путина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Призываем всех украинцев, все государственные политические силы, общественные организации 8 декабря в 13:00 выйти на Майдан Независимости чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину. Вместе - к победе!" - говорится на странице мероприятия в фейсбуке.













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Фото/видео - Олег Богачук

В обращении организаторов отмечены следующие требования:

- Никаких компромиссов по унитарному государству и никакой федерализации.

- Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса.

- Никаких политических действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации. В частности, вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей.

- Никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украину.

- Никакого прекращения международных судебных процессов против России.

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