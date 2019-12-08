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08.12.19 12:10

"Червоні лінії для Зе": на Майдане состоялось вече в преддверии встречи Зеленского и Путина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня в 13:00 на Майдане в Киеве началось вече, организованное политическими партиями "Евросолидарность", "Батькивщина" и "Голос" в преддверии Нормандского саммита.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Призываем всех украинцев, все государственные политические силы, общественные организации 8 декабря в 13:00 выйти на Майдан Независимости чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину. Вместе - к победе!" - говорится на странице мероприятия в фейсбуке.

Червоні лінії для Зе: на Майдане состоялось вече в преддверии встречи Зеленского и Путина 01
Червоні лінії для Зе: на Майдане состоялось вече в преддверии встречи Зеленского и Путина 02
Червоні лінії для Зе: на Майдане состоялось вече в преддверии встречи Зеленского и Путина 03
Червоні лінії для Зе: на Майдане состоялось вече в преддверии встречи Зеленского и Путина 04
Червоні лінії для Зе: на Майдане состоялось вече в преддверии встречи Зеленского и Путина 05
Червоні лінії для Зе: на Майдане состоялось вече в преддверии встречи Зеленского и Путина 06

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Червоні лінії для Зе: на Майдане состоялось вече в преддверии встречи Зеленского и Путина 07
Червоні лінії для Зе: на Майдане состоялось вече в преддверии встречи Зеленского и Путина 08
Червоні лінії для Зе: на Майдане состоялось вече в преддверии встречи Зеленского и Путина 09
Червоні лінії для Зе: на Майдане состоялось вече в преддверии встречи Зеленского и Путина 10
Червоні лінії для Зе: на Майдане состоялось вече в преддверии встречи Зеленского и Путина 11
Червоні лінії для Зе: на Майдане состоялось вече в преддверии встречи Зеленского и Путина 12
Червоні лінії для Зе: на Майдане состоялось вече в преддверии встречи Зеленского и Путина 13
Червоні лінії для Зе: на Майдане состоялось вече в преддверии встречи Зеленского и Путина 14
Червоні лінії для Зе: на Майдане состоялось вече в преддверии встречи Зеленского и Путина 15

Фото/видео - Олег Богачук

В обращении организаторов отмечены следующие требования:

- Никаких компромиссов по унитарному государству и никакой федерализации.
- Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса.
- Никаких политических действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации. В частности, вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей.
- Никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украину.
- Никакого прекращения международных судебных процессов против России.

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