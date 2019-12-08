"Теперь - очередь Москвы", - МИД Германии призвал Россию продемонстрировать готовность договариваться

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"После нескольких лет бездействия президент Зеленский проявил смелость, сделав первые шаги - со всеми их сопутствующими внутриполитическими рисками и побочными эффектами", - подчеркнул министр.

Теперь - очередь Москвы продемонстрировать, что дальнейшие договоренности возможны, уверен глава МИД. Однако для этого еще предстоит приложить немалые дипломатические усилия, предупредил Маас. "С этой целью мы совместно с Францией еще должны оказать воздействие на Россию", - добавил он.

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"Несмотря на серьезные вопросы, которые сейчас обсуждают Берлин и Москва, в понедельник (9 декабря. - Ред.) речь пойдет о прекращении совершающегося практически на ежедневной основе кровопролития на европейской территории", - пообещал он.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) перед началом саммита в "нормандском формате" проведет индивидуальные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.

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