Наемники РФ применили ПТРК и 120-мм мины под Авдеевкой. В штабе дали иную информацию, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Об этом рассказал в фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня российские войска обстреляли украинские позиции под Авдеевой - в районе Крутой балки было совершено три пуска управляемых ракет по нашей огневой точке, а также выпущено 10 мин из 120-мм миномета. Потерь в результате обстрела не было. Противник действует абсолютно безнаказанно, последние двое суток украинские войска под Авдеевой ответный огонь не открывают", - написал он в посте 7 декабря.

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Вместе с тем Бутусов удивился, узнав, что в штабе ООС имеют иную информацию по данной атаке террористов.

"С удивлением прочел вчерашнюю сводку штаба ООС о том, что наши позиции обстреляны из противотанковых гранатометов и минометов калибра 82 мм. Для информирования командования ООС наши бойцы с позиций близ Крутой балки под Авдеевкой прислали мне фотографии фрагментов управляемой ракеты, которая поразила наш блиндаж. Это 9М113 "Конкурс", это не гранатомет. И таких ракет противник выпустил три. И мины были не 82 мм, а 120 мм. Повезло, что в результате обстрела жертв не было. К сожалению, не последовало и наших адекватных действий в ответ на это нападение - возможно, это результат неточного информирования. Надо проверять свои доклады, если кого-то интересует доверие армии", - отметил журналист.









