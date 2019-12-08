Вице-президент США Пенс отказался раскрыть, о чем говорил с Зеленским

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на The Hill.

"Поскольку Адам Шифф продолжает действовать скрытно, канцелярия вице-президента даже не знает, что именно он хочет рассекретить, - заявила пресс-секретарь Pence Кэти Уолдман. - Это просто еще одно доказательство того, что этот дрянной комитет проводит фиктивное расследование".

Шифф заинтересовался разговором Пенса и Зеленского после показаний, которые дала в Палате представителей помощница вице-президента США Дженнифер Уильямс. Она упоминала разговор Пенса и Зеленского, но сказала, что детали беседы были засекречены.

По словам Шиффа, рассекречивание этих дополнительных свидетельств позволит Конгрессу получить доказательства противоправных действий руководства США, необходимые для импичмента.

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Ранее Пенс заявлял, что у него нет "никаких возражений" относительно обнародования дополнительных подробностей его телефонной беседы с Зеленским.