Столичное метро в воскресенье изменит работу из-за футбола

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу киевского метрополитена.

"После окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (НЕ ЗАКРЫТИЕ) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого"", - сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что этот механизм применяется из соображений безопасности. Его цель – не допустить массового скопления пассажиров на платформах станций.

В воскресенье, 8 декабря в 17-00 на НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч между командами "Динамо" (Киев) и "Заря" (Луганск).

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