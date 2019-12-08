Порошенко - Зеленскому: Не становитесь на колени перед Путиным. Он один виновен в войне

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал пятый президент Украины Петр Порошенко, выступая со сцены на Майдане, где проходит вече "Червоні лінії для Зе" в преддверии Нормандского саммита.

"Все помнят его (Зеленского. - Ред.) стремление стать на колени перед Путиным. Этого нельзя делать. И об этом говорит многомиллионный украинский народ: "Не делайте этого"", - сказал Порошенко.

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Он напомнил, что долгое время его пытались обвинить в зарабатывании на войне и что именно это являлось ее причиной, а не агрессия Кремля: "И мы точно должны продолжать доказывать миру, что ответственность лежит на Кремле и персонально на Путине и мы не позволим это заговорить".

При этом Порошенко подчеркнул, что Зеленскому понадобилось 8 месяцев, чтобы "протрезветь и понять, что центр войны в России".

"Мир для нас - это когда российские войска уйдут с нашей земли. Когда российские танки и артиллерия уйдут. Когда русские наемники из групп Вагнера и других уйдут. А если хотят остаться - то только в тюрьмах, отвечая за смерти наших граждан", - подчеркнул пятый президент.

Он напомнил слова Президента Европейской народной партии, экс-президента Европейского Совета Дональда Туска как предостережение всей Европе и миру: "Если вы сдадите Украину- вы сдадите Европу. Без свободной Украины не может быть свободной Европы".