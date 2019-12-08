Прекращение огня, деоккупация, возврат людей и территорий - условия мира в Украине, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

По его словам, сам факт этой встречи - уже непростое достижение.

"В основе - суверенитет Украины, полный контроль над границей и выборы по украинскому законодательству только после полной деоккупации. Прекращение огня. Деоккупация. Возврат людей и территорий. Именно таким мы видим наступление мира в Украине", - говорится в сообщении.

Гончарук призвал поддержать президента и продемонстрировать свое единство всему миру.

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