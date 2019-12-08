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08.12.19 16:35

Никаких заборов, никаких замороженных территорий, - Чийгоз на вече

Народный депутат Ахтем Чийгоз заверил, что Крым ждет освобождения, а с Путиным можно разговаривать только с позиции силы.

чийгоз

Об этом он заявил во время вече на Майдане Незалежности, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы хотим докричаться до каждого в мире, мы никогда не простим зло, те преступления, которые совершил Путин против нашего государства. И разговаривать с ним надо с позиции силы. Не просить переговоров, а говорить, что каждый из нас будет драться, пока за эти преступления Путин не окажется на скамье подсудимых", - подчеркнул Чийгоз.

По его словам, "Крым верит нам, Крым ждет нас и знает, что мы его освободим".

"Никаких заборов на нашей территории, никаких замороженных наших территорий мы не позволим - как не позволили этого все пять лет борьбы", - отметил Чийгоз.

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